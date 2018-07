Kuigi liikumine Eesti 200 on seadnud endale eesmärgiks valimisvõidu, pole siiani veel selge, kas partei üldse tuleb või antakse oma ideed vabakasutusse.

Eesti 200 tegevjuht Henrik Raave räägib Eesti Päevalehes, et neil on praegu päevakorras tegeleda nende kuue teemaga, mis on manifestis välja toodud. "Nende punktide läbivaidlemine, uue ekspertiisi kaasamine, nende põrgatamine juriidika, teaduse ja rakendatavuse vastu," loetleb Raave.

"See, kas liikumisest saab partei, selgub sügisel ja mis siis edasi saab, selgub siis. Me ei tegele praegu aruteluga, milliseid peibutusparte kaasata või mis valimislubadusi anda, et sellist tüüpi lubadustega võistelda."

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.