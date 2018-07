Viru maakohus mõistis tingimisi vangistuse Viru jalaväepataljoni reamehele, kes kaitseväest pääsemiseks ennast vabariigi aastapäeval meelega vigastas, kui tagus politsei arestimajas kätt vastu kraanikaussi.

Maksim võeti mullu juulis ajateenistusse Viru jalaväepataljoni koosseisu. Tänavu vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril , kui reamees Maksim kandis distsiplinaararesti Rakvere arestimaja kinnipidamiskambris , lõi ta vähemalt ühel korral oma paremat kätt vastu kraanikaussi, et tekitada endale tervisekahjustus, mis vabastaks ta distsiplinaararesti kandmisest ja edaspidistest kaitseväeteenistusest. Tekitatud vigastuse tõttu viidi Maksim haiglasse, seisab süüdistuses. Maksim pani toime kuriteo, s.o endale vigastuse tekitamise eesmärgiga kõrvale hoiduda kaitseväeteenistusalaste kohustuste kandmisest. Nüüd süüasja arutanud Viru maakohus mõistis Maksimile kuuekuulise tingimisi vangistuse. Varasemalt on Maksimi 15 korral väärtekorras karistatud.