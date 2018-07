Vähiravifond „Kingitud elu“ on viimane õlekõrs vähihaigetele, keda Eesti Haigekassa ei aita. Kui paljud neist peaaegu 500 inimesest, kes on fondilt abi saanud, on ravist hoolimata siiski surnud?

Vähiravifondi juhatuse liige Toivo Tänavsuu nendib, et fond sellist statistikat ei tee. „Oleme ühe aasta kohta saanud natuke selgema pildi, mille järgi 35–40 protsenti haigetest on saanud märkimisväärse tervisekasu ehk vähemalt ühe lisa-eluaasta. See on keskmine näitaja, aga näiteid on seinast seina. Meile teadaolevalt on viis-kuus inimest tunnistatud terveks, sealhulgas kaks last: Annabel ja Tauris, kelle ravi lõppes ja kes tunnistati haigusvabaks,“ selgitab Tänavsuu. Tema sõnul on selliseid juhtumeid veelgi.

Tänavsuu viitab sellele, et mõned vähihaiged elavad fondi toel juba aastaid. „Toetame neid igas kuus teatud summaga. Nii on haigus kontrolli all ning inimene elab täisväärtuslikku elu. Meie jaoks on oluline, et inimene saaks vajalikku ravi. Me ei saa tagada kellelegi elupäevi või tervist, aga saame kõigile anda lootust ja veel ühe õlekõrre ning võimaluse elada või terveneda.“