"Roki, tantsumuusika ja hip-hopi tegemine on täiesti erinevad," räägib räppar Kaarel Kose, kes on asunud oma ansambliga Rukkis rokiradadele. Üle 20 aasta taas muusikat teinud Kose naudib selle juures kõige rohkem esinemisi. Aastate jooksul on tal muusikast kõvasti teadmisi kogunenud ja ta nendib, et tänapäeva muusika erineb kõvasti 90ndate omast.