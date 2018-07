Itaaliasse Piemontesesse on ettevõtja Raimo Kägu koos äripartneriga rajanud kauni hotelli. Aeg-ajalt väisab teda seal ka ekspoliitik ja ekselukaaslane Kristiina Ojuland, kel on praegu käes ambitsioonikas ettevõtmine enda bikiinifitnessi vormi viimisel.

Raimo Kägu on Põhja-Itaalias Piemonte päikese all elanud pea kaks aastat. Lennukas plaan avada sinna hotell, tuli Raimo sõnul olude sunnil. "Mul käisid sõbrad ja sõbratarid ning lihtsalt head tuttavad külas. Sain aru, et ma pole enam 25-aastane, ei jõua kõigi puhkajatega kaasa puhata, sest vahetevahel olin ma ennast juba üle puhanud. Siis sai mõelda, et võibolla võtaks puhkajatele ühe maja. Seda maja olemegi nüüd partneriga teinud."

Äripartner Tony-Reinhold Raadikuga kohtus Kägu saatuse tahtel olles järjekordsel lennureisil teel Itaaliasse, kuhu Tony oli pärast keskkooli lõpetamist ühe otsa piletiga lendamas. Seda selleks, et seal muusikat õppida. Läks aga teisiti. Kuna noormehel ei antud lennukis ühte ega teist kohta, siis sattus Tony juhuse tahtel Raimo Kägu kõrvale. "Sealt sündiski äripartner," rääkis Raadik saates "Seitsmesed".