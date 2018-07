Kohalik kuberner kinnitas, et Tham Luangi koobastes kadunud 13 inimest on elus, kirjutas BBC News.

"Nendega on kõik korras, kuid päästetööd veel käivad," sõnas kuberner. "Meie missiooni hulka kuuluvad otsimine, päästmine ja koju toimetamine. Hetkel oleme nad kõigest leidnud. Järgmine eesmärk on nad koopast välja tuua ja koju saata."

Esimese video koopast leitud lastest avaldas Tai mereväelane:

Kuberner selgitas, et päästjad jätkavad koopast vee väljapumpamist ning samal ajal saadetakse arstid ja õed hädaliste tervist kontrollima. "Kui arstid ütlevad, et nende füüsiline seisund on liikumiseks piisavalt hea, tuuakse nad koopast välja," sõnas kuberner. "Hoolitseme poiste eest, kuni nad on valmis kooli naasma," lubas ta.

Poisid vanuses 11-16 eluaastat ning nende 25aastane treener sisenesid koopasse 23. juuni õhtul. Pärast seda nendega kontakti ei saadud.

Päästeoperatsioonis osales kokku üle tuhande inimese, nende seas meeskonnad Hiinast, Myanmarist, Laosest, Austraaliast ja USAst.

Tai ajakirjanikud püüavad intervjueerida sõjaväeohvitseri ning rõõmustavad uudise üle, et üheksa päeva koopas kadunud olnud jalgpallimeeskond leiti elusalt (SOE ZEYA TUN/Reuters/Scanpix)

Koopasse lõksu jäänd 12 poissi kuuluvad jalgpallimeeskonda Moo Pa (Metssead). 25aastane abitreener Ekkapol Janthawong viib neid tihtipeale väljasõitudele - kahe aasta eest külastasid nad sama koobast.