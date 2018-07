Ehkki NUKU teatri näitleja Anti Kobin kehastab suvelavastuses „Gulliveri reisid“ peenes kostüümis peaosalist, liigutab ta ikkagi muu hulgas ka nukke. „Nukkudega on ses tükis hästi ja mina mängin seal nukuga ka päris palju. Kui Gulliver läheb liliputtide maale ja on seal hiiglane, siis on meilgi laval hiiglane.“ Selge see, et Gulliveri-hiiglast tuleb liigutada Antil. Koos teiste näitlejatega.