Maaeluminister Tarmo Tamm saatis Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hoganile kirja, milles palub Euroopa Komisjoni abi põua tõttu kahjusid kandvate Eesti põllumeeste aitamiseks.

Tamm kirjeldas Hoganile keerulist olukorda Eesti põllumajanduses, eriti viljakasvatussektoris. Tema sõnul pole sellist põuda nähtud alates alates aastast 1950 ning selle käes on kannatanud terve riik.

"Suvivili kannatab põua käes ning põllumajandusteadlased ning tootjad ennustavad, et sõltuvalt piirkonnast on 30-70 protsenti tänavusest saagist juba kaotatud. Talivili on paremas olukorras, kuigi põud on ka selle saagikust mõjutanud," selgutas Tamm.

Üks suurematest muredest on nõrk heinakasv, mis viib loomasööda puuduseni ja selle kehva kvaliteedini.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.