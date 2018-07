Juunis köitsid kinnisvaraportaali City24.ee külastajaid enim eksklusiivsemad korterid ja eramud, aga püünele pääses ka üks Pärnumaal asuv merevaatega suvila.

Suvila, Pärnumaa, 55 000 EUR

Marksa külas 1976. aastal valminud suvila vajab renoveerimist, kuid asukoht on seda väärt, et keegi sellest endale mõnusa vaba aja veetmise paiga kujundaks.

Suvilas paiknevad 2 magamistuba, elutuba, köök, saun, käimla, garaaž ja puukuur.

Aias kasvavad ilu- ja viljapuud, mis pakuvad lisaks silmailule privaatsust ja varju meretuulte eest.

Kinnistu piirneb merega.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/7786425

Korter, tallinn, 989 000 EUR

Tunnustatud arhitekti Martin Aunini poolt projekteeritud 25 korteriga 6-korruselises majas asuv korter eksklusiivne korter asub maja viimasel korrusel. Korterist pääseb suurele katuseterassile, piki korterit on rõdu. Korteri lõuna poolsel küljel on maast laeni kvaliteetsed 3- kordse argoonitäitega alumiiniumprofiilaknad vaatega Tallinna vanalinnale ja Toompeale.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/7140083

Maja, Tallinn, 395 000 EUR

Ruumikas ja valgusküllane elamu jätab luksusliku mulje, pakkudes kõike vajalikku elu mõnusaks nautimiseks.

Esimesel korrusel asub avar elutuba, mille akendest avaneb vaade aiale. Kohe nurga taha jääb köögiosa, kus on olemas kõik vajalik nii igapäevaseks kokkamiseks kui ka pidusöögi korraldamiseks. Elamus on kolm vannituba, millest üks on varustatud aurusauna ja leilisaunaga.

Veel jääb esimesele korrusele kontoriruum, tualett ning panipaik.

Teisel korrusel on kaks magamistuba, vannituba ning master bedroom, millel on loomulikult oma vannituba. Lisaks on võimalus teise korruse 68 m2 suuruselt terrassilt mõnusalt lõunapäikest nautida ning sealt pääseb ka 87 ruutmeetrisele katuseterrassile.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/2062826

Maja, Harjumaa, 274 000 EUR

Maja esimesel korrusel paiknevad esik, elutuba, poolavatud köök, saun, duširuum, wc, garaaž, katlamaja-tehniline ruum.

Teisel korrusel on trepihall, avar vannituba wc-ga ja 3 ruumikat magamistuba.

Kinnistu asub Viimsi poolsaare idapoolses osas, merest ca 80 m kaugusel. Aias kasvavad õunapuud, ploomipuud ja mustsõstrapõõsad. Krunt on piiratud puit- ja võrkaiaga, sisse pääseb auto- ning jalgväravast.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/4763440

Korter, Tallinn, 223 000 EUR

Täielikult möbleeritud 3-toaline merevaatega korter Kalamajas, 2015. aasta lõpus valminud majas. Korteril on funktsionaalne ruumiplaneering ja modernne sisekujundus. Suured maast-laeni aknad ja kõrged laed annavad korterisse palju avarust ja valgust. Lisaväärtust loob avar rõdu, millelt avaneb suursugune merevaade Tallinna lahele.

https://city24.postimees.ee/et/kinnisvara/3219805

Loe lisaks: City24 jaanikuu vaadatuimad kodud TOP 5