Kui paljud 200 000 hambaravihüvitise kasutajast poleks viimase aasta jooksul ilma riigi toeta tohtritooli jõudnudki, on raske öelda. Küll võib kindlalt väita, et hüvitise kasutajaid oleks tunduvalt rohkem, kui haigekassaga oleks lepingu sõlminud kõik Eesti hambaravipraksised. Praeguseks on haigekassaga käed löönud 280 hambaravikliinikut, mis on oluline edasiminek mullu 1. juulist, kui hambaravihüvitis kehtima hakkas ja lepingu sõlminuid teenusepakkujaid oli vaid 60. Kuid et umbes pooltel ei ole lepingut, näitab hambaarstide tõrksust pakkuda teenust haigekassa hinnakirja alusel.

Tohtrite kaebused, et selle raha eest pole võimalik teha kvaliteetset tööd, ongi viinud hindade tõstmiseni umbes viiendiku võrra. Sellegipoolest on Eesti Hambaarstide Liit endiselt seisukohal, et kliinikutele päitsete pähe panemine pole ei hambaarstide ega kõrget ravikvaliteeti ootavate patsientide huvides. Kas hambaarstid küsivad teenuse eest põhjendamatult kõrget hinda või on eestlane tänapäevase ja kvaliteetse hambaravi jaoks lihtsalt liiga vaene? Oleneb, kelle seisukohast vaadata.

Ometi võib hambaarstidega nõustuda selles osas, et praegune hüvitisesüsteem ei kohtle patsiente võrdselt. Kui mõnele tuli hambaarsti külastades 40eurone (rasedatele, alla üheaastase lapse emadele, töövõimetuspensionäridele ja üle 63aastastele 85eurone) soodustus ehk meeldiva üllatusenagi, siis teine on olnud tõsise valiku ees, kas jätkata ravi eelistatud hambaarsti juures või seal, kus saab kasutada hüvitist. Kui kodukohas teenusepakkujaid napib, tuleb kaaluda, kas sõit teise arsti juurde tasub üldse ära. Pole raske ennustada, mille kasuks patsient otsustab, kui valik on, kas otsidagi uus arst või pärast meelepärase arsti külastust esitada haigekassale avaldus arve osaliseks kompenseerimiseks. Paraku pole viimane praeguse süsteemiga võimalik.

Olude sunnil kasutamata jäänud hambaravihüvitis pole kellegi huvides. Tagasihoidlik hüvitis on parem kui mitte midagi, nagu kogesid paljud omal nahal siis, kui kord juba kehtinud hüvitis masuajal ära kaotati. Tehkem siis nii, et kõik soovijad saaksid seda kasutada.