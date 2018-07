„Loo autor on aru kaotanud!“ hüüatab lugeja pealkirja peale. Tegelikult ei kutsu ma riiki maanteid tasuliseks muutma, vaid soovitan tasuta maakondliku ühistranspordi vastastel natuke kaugemale mõelda. Oleme viimastel päevadel saanud kuulda ja lugeda vastaste seisukohti: miski pole tasuta, see kõik tuleb nende arvelt, kes maakondades bussiga ei sõida. Miks nad peaksid selle eest maksma?

Head tasuta transpordi kriitikud, kas teil auto on? Pakun, et on enamikul, kes on tasuta transpordi vastu sõna võtnud. Miks te pole kunagi hüüatanud: miks maanteel autoga tasuta sõita saab? Kes maksab kinni teedeehitajate, kes teehooldajate, kes talvel sahameeste palga? Kes teede ehitamise ja hoolduse? Küsida saab üha edasi: näiteks miks ei nõua tasuta transpordi vastased oma lastele tasulist kooliharidust, tasulisi koolilõunaid?

Iga otsus tähendab valikuid. Perekond võtab otsuseid vastu perekonna-, riik riigieelarvest lähtuvalt. Raha on täpselt nii palju, kui parasjagu on. Riigi puhul on poliitikud seatud seda raha jaotama. Maakondlik tasuta transport on poliitiline valik. Samuti maanteede tasuta kasutamine – sellega oleme nii harjunud, et tundub, et teisiti poleks võimalikki.