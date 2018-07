Sel aastal järjekorras 25. Õllesummer avatakse Tallinna lauluväljakul kolmapäeval, 4. juulil kell 19:30 rekordpika tordi kaunistamise ja lahti lõikamisega. Oma ilumeelt ja kindlat kätt on lubanud ilmutada ka festivali avapäeval esinevad Patune Pool ja Uudo Sepp ning vähemasti üks kord Õllesummeril patustanud Anu Saagim.

Bravuuritari kümne aasta tagune vallatu kleiditrikk just Õllesummeri tordi kaunistamise ajal kütab meeli Eestimaa kodudes ja kontorites siiamaani.

Pagaripoiste kondiitrite sõnul kulub neil juubelitordi küpsetamiseks terve päev, kuid firma on kindel, et kolmapäeva õhtul on 25-meetrine tort kõiki Õllesummeri külastajaid laululava taga paikneva terrassi ees ootamas.

Samal ajal tehakse algust ka festivali avapäeva muusikaprogrammiga, milles löövad lisaks Patusele Poolele ja "Eesti otsib superstaari" tänavusele võitjale Uudo Sepale kaasa Karl-Erik Taukar, Reket, Ines, Orelipoiss, La La Ladies, Sibyl Vane, Regatt jt. Avapäeva peaesineja on Suubritannia indie-roki legend Franz Ferdinand.

Festivali väravad avatakse kell 17:00, pileteid müüvad Piletilevi ja kohapeal Lauluväljaku kassad. Festivali kogu kava on leitav Õllesummeri kodulehelt.