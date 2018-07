„Alguses ei osanud ma projektist midagi oodata. Nägin sõprade pealt, et lood toimivad ja see oli ka kõik. Samas oli mingi sisetunne, mis andis enesekindlust kogu asja üksi teha,” lausub Andres, et ei osanud NOËP’i kohest suur edu ette näha.

Andrese eelmine bänd Tenfold Rabbit andis tegevuse lõpetamisest teada 2015. aasta veebruaris. Juba kuu aega hiljem ilmus esimene NOËP’i lugu. „Ma ütleks, et see oli mingis mõttes täiesti loogiline üleminek. Lood, mida kirjutasin, olid juba mõnda aega olnud vähe teises žanris, elektroonilise popi maiguga,” sõnab ta.

Muusikaga hakkas Kõpper tegelema juba väiksena, sest on pärit muusikalähedasest perest. „See, kas inimene jääb muusika peale ka hiljem, oleneb suures osas sisemisest põlemisest – kas see sütitab piisavalt või mitte.”

„NOËP’i fänn on pigem chill ja „laadna”, nagu ansambli Öed liikmed Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand ütleks. Vähemalt senise kogemuse põhjal,” lausub Kõpper, kui palun tal mõtiskleda, milline võiks olla muusiku keskmine fänn.

Uusi lugusid kirjutab Andres siis, kui tunneb, et on midagi öelda. Kindlat kirjutamisrežiimi ta endale seadnud ei ole. „Loomepuhang on nii, nagu jumal juhatab. Vahel kirjutan puhtalt inspiratsioonist, teinekord ka seetõttu, et lihtsalt tahaks väga midagi kirjutada, isegi kui loome mõttes tšakrad kinni on. Palju olen viimastel aastatel kirjutanud just laulukirjutamise sessioonidel ja kirjutamislaagrites,” räägib ta.

Head ideed tulevad duši all

Muusik sõnab, et head ja inspireerivad mõtted tulevad ainult ebasobivates olukordades. „Öösiti enne magama minemist olen ma huvitaval kombel kõige rohkem kuulnud peas klassikalist muusikat. Ja seda siis, kui olen mingil põhjusel päeval sellega palju kokku puutunud. Peas kõlavad „teosed” on tõenäoliselt mingi sümbioos kuuldud muusika ja fantaasia vahel. Seda aga naljalt üles ei kirjuta. Samuti tuleb häid ideid duši all ja autoga sõites.”

NOËP oma õnne valemit lahti seletada ei oska. „Looga „Move” läks tõesti nii, et see jõudis edetabelitesse enne mujal kui Eestis. Õnn on vist selline kurjam, et ega tal valemit ei ole. Eks tasub teha seda, mis endale meeldib ja loota parimat. Võid turundada-šmurundada palju tahad, aga suurel skaalal mängib 95% rolli ikkagi lugu ise,” selgitab mees.

Mai lõpus esines Kõpper väga omapärases kohas – Orsay kunstimuuseumis Pariisis. „Selle üle olen siiani siiralt rõõmus. Hullult vahva oli! Mu kontserdiagentuur on Prantsusmaalt ja pakkumine tuli nende kaudu,” räägib ta. „Muuseum ise on äärmiselt tuus ja publik oli ka mõnusalt elav. Pärast kontserti tulid Orsay muuseumi juhatajad ja/või omanikud juttu ajama ning olid väga rõõmsad. Minu kontsert oli seal esimene sellelaadne ja nad olid sellest niivõrd inspireeritud, et nüüd hakkavadki seal taolisi asju korraldama,” rõõmustab Andres.

Juuni alguses ilmus NOËP’il video loole „TV”, mille on filminud maailmarändur Juhani Särglep. „Jussiga käisime kunagi koos Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis. Mina olin seal küll ainult aasta, aga oleme ikka vahelduva eduga suhelnud. Jälgin teda ja tema tüdruksõpra Katrit Instagramis ning nägin sealt, et nad on Los Angeleses vahetult enne, kui ise sinna minema hakkasin.” Nii lepitigi kokku, et Ameerikas kohtutakse ja Juhani pakkus ka muusikavideo idee välja. „Kui juba seal olime, võtsime julguse kokku ja kaasasime ka võõraid. Venice Beach on väga kirju koht – värvikaid tegelasi on seal rohkelt,” meenutab Kõpper.