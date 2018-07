Poliitik ja kultuuriministri nõunik Silver Meikar jagab sotsiaalmeedias endast vahvat suvist pilti. Mees on oma kallimaga Hispaanias seiklemas ja matkamas. Suvise kuumuse eest käisid noored armunud end piltilusas kosega järvekeses kosutamas.

Aasta alguses kirjutas Kroonika, et 40-aastane poliitik on lahku läinud oma endisest naisest ja laste emast Nelest ning leidnud juba uue kallima.

Mees jäi uue kallimaga kaamera ette ning kinnitas Kroonikale, et on tõepoolest uue naisega koos."Jah, see on minu kallim Kaja Pae," tunnistas ta toona.

Kaja Pae on 38-aastane arhitekt ja füüsik, kes töötab Tartu Ülikooli füüsikainstituudis nooremteadurina.