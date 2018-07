Surnukambrist elusana leitud Lõuna-Aafrika naine taastub haiglas, vahendas BBC.

Naine viidi Carletonville'i surnukuuri peale seda, kui parameedikud oli ta liiklusõnnetuse järel surnuks kuulutanud. Kuigi kiirabi tunnistas naise surnuks, avastasid kohtueksperdid laipa külmutuskapist välja võttes, et naine hingab. Hetkel on naine haiglas ja saab arstiabi. Tema nimi pole teada.

Distress Alerti parameedik Gerrit Bradnick ütles, et naine oli üks kolmest kannatanust 24. juunil toimunud autoõnnetuses. Bradnick väitis, et tema meeskond kuulutas kannatanu surnuks, lisades, et nende varustus näitas, et naine on surnud. Inimese surnuks tunnistamist võivad segada vigastused, alkohol ja narkootikumid, ütles ta Times Selectile. Ülejäänud kaks õnnetuses osalenut ellu ei jäänud.

Gautengi provintsi terviseamet on alustanud juhtunu kohta juurdlust.

Lõuna-Aafrikas on selliseid juhtumeid ka varem esile tulnud. 2016. aastal leiti KwaZulu-Natalis surnuks kuulutatud mees järgmisel päeval elusana ning seitse aastat tagasi ärkas Ida-Kapimaal 50-aastane mees surnukuuris üles.