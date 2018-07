„Meil on olnud kolm proovi. Andsime eelmisel reedel ka Kuressaares kontserdi, mis kulges hästi. Nad on väga professionaalsed muusikud, lihtsalt kokkumängu on vaja harjutada. Proovides oli poistel selge, mis nad tegema peavad ja juba arutasid, kuidas võiks kõike paremaks muuta,” räägib Uudo. Ka tema ise harjutab igal võimalusel. „Nii palju kui saan jala käia, lükkan kõrvaklapid pähe ja ketran laule läbi, et saaksin neid võimalikult südamest esitada. Samuti on mul toas bluetooth-kõlar ning näiteks süüa tehes või duši all käies panen muusika mängima ja laulan ise kaasa.”

Umbes kolm nädalat tagasi sai selleaastase „Eesti otsib superstaari” võitja Uudo kokku pandud ka bändi, kuhu kuuluvad kitarrist Robert Vaigla, trummar Oliver Rõõmus, klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu ja baskkitarrist Heikko Remmel. „Meil on väga hästi läinud, kõik on ägedad vennad. Nendega on kerge koostööd teha ja nad panevad bändi tegemistesse oma südame sisse, mitte ei tule lihtsalt kohale mängima,” kiidab ka ise laval kitarri mängiv Sepp mehi.

„Viimane kuu on läinud üpris kiirelt, olen jooksnud siia-sinna ja on tunne, et superstaarisaatest alguse saanud rong ei olegi vahepeal seisma jäänud. Kogu aeg on midagi teha ning olen selle üle nii õnnelik,” räägib Uudo Sepp (21), kes annab sel kolmapäeval Õllesummeril oma esimese suure kontserdi.

Uudot on jõutud juba võrrelda ka Ivo Linnaga, mis teeb talle ainult heameelt. „Ivo helistas mulle pärast superstaarisaadet ja ütles otse: „Kui sa seda rada 10 aastat vastu pead, siis oled alles kõva mees.”. Usun sisimas, et pean rohkem kui 10 aastat vastu, sest see on minu tee ja elu, mida rajan. Pole mõtet lihtsalt alla anda, tulgu, mis tuleb,” on Sepp vankumatu.

Juba kolmapäeval astub Uudo üles Õllesummeril. Kuigi noormehe sõnul on kontserdil oodata ka üllatusi, ei taha ta neid reeta. „Ma ei taha kava lahti seletada, sest siis inimesed tunnevad, et pole üldse põnev kontserdile tulla. Kuid võin öelda, et esitusele tulevad kõik superstaarisaates kuuldud lõbusamad lood, et jalg ikka liiguks,” räägib värske superstaar, et kuna tegu on Õllesummeriga, tuleks esitada midagi positiivset. „Tahaks ikka midagi rõõmsat teha, et inimestel oleksid näod naerul ja mõtleksid „Uudo, sa tegid seda jälle!”,” sõnab Sepp.

Lava taha soovib pistaatsiapähkleid ja merevetikaid

„Mulle meeldib aeg-ajalt sügavat muusikat teha, mis seletab lahti, mis mu sees toimub. Näiteks James Bay mõned lood justkui sulavad su sisse – suudad tänu loole kaugemale mõelda,” selgitab Uudo. Lisaks sügavale muusikale soovib noormees laulda eesti keeles. „Oleme ikkagi eestimaalased, mis sest, et praegu on mu kavas ingliskeelsed laulud. Minu enda lood tulevad ikkagi eestikeelsed,” lubab ta.

Sepp tunnistab, et harjutab aeg-ajalt ka autogrammi kirjutamist. „Kuigi praegu on autogrammiks tavaline „Uudo”, leian, et see istub väga hästi. Kuid ühed inimesed ütlevad, et see on liiga lihtne ja teised, et see on legendaarne. Pigem suunduksin lihtsuse poole, aga vahel tekib küsimus, kas tõmmata nime alla joon või mitte. Tuleb nii, kuidas tuleb, inimesed ikkagi teavad, et see on minu tehtud,” räägib mees.

Kui Pet Shop Boys soovib Õllesummeri korraldajatelt lava taha ükssarvikut või Darth Vaderit, siis Sepa soovid on palju tagasihoidlikumad. „Soovin pistaatsiapähkleid. Sain ka Kuressaares kaks suurt kaussi ja kõik sõid. Natuke võib-olla läks mikker pähkliseks, aga pärast puhastab ära ja läheb jälle,” naljatab Uudo. „Olen mõelnud, et tahaks ka merevetikaid, need lähevad nii hästi peale. Eriti teriyaki'ga, neid sööks kogu aeg!”