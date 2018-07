Kodurestorani MULL perenaine ja seltskonnaürituste roos Beatrice korraldas vanimale tütrele Simonale 30 aasta juubeli puhul vahva üllatussünnipäevapeo oma vanalinna muinasjutulises salaaias.

"Mullidega sünnipäevaüllatuspidu sõprade ja pere poolt oma kalli ema kodu paradiisiaias tuli mulle tõepoolest üllatusena," pajatab Simona. "Jaan sidus mul silmad kinni ja tiirutasime pikka aega niiviisi mööda vanalinna ringi. Mul polnud õrna aimugi, kuhu ta mu sünnipäevakooki sööma viib."

Beatrice tütar Simona on abielus Jaan Tätte juunioriga ja neil on kolm last.