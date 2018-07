Kreml teatas esmaspäeval, et 16. juulil Soomes kohtuvad Trump ja Putin võivad arutada kõiki muid küsimusi peale Krimmi, vahendab AFP.

„Putin on korduvalt kinnitanud ja selgitanud, et Krimmi teema ei saa olla kunagi päevakorras, kuna see on lahutamatu osa Venemaast,“ ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

Veel ütles Peskov, et kuigi Moskva ja Washington on paljudes küsimustes erimeelel, domineerib poliitiline tahe ning kasvab ka teineteise mõistmine.

Trump keeldus laupäeval välistamast, et aktsepteerib eelseisval tippkohtumisel Krimmi annekteerimist. „Peame vaatama,“ ütles ta vastavasisulisele küsimusele.