Tarmo Herkül räägib, et on ise peaaegu 40 aastat trumme mänginud ning mõte neid ka ise teha tuli väga loomulikult. “Esimene trumm sai valmis koostöös hea sõbraga.” Tarmo on edukalt trumme valmistanud nii mõnelegi välismaa artistile, nende hulgas ka Deep Purple'ile.

Eesti trummimeister räägib, et nende valmistamine on keerukas. “Päris mööblivalmistaja trumme kohe tegema ei hakka. Pean kõigepealt koolituse tegema ja rääkima, kuidas asi toimib,” naerab ta. “Trummide valmistamiseks on vaja on igasuguseid abivahendeid, et need tuleks õige mõõdu ja nurga all.” Herkül lisab, et erilise viimistluseta soolotrummid on võimalik valmis teha umbes nädalaga, eksklusiivsem täispuidust trummikomplekt võtab aega kuskil kaks kuud.

Herkül on valmistanud trummikomplekti maailmakuulsale bändile Deep Purple, kes hiljaaegu Saku suurhallis kontserdi andis. “Trummide valmistamine toimus selle esinemise raames ja koostöös ürituse korraldajaga. Projekti idee oli kinkida bändile Eesti valmistaja tehtud trummikomplekt,” kirjeldab Tarmo. Meister on valmistanud trumme ka Ameerikast pärit bändile Korn. “Nemad olid meie kõige esimene välismaa projekt,” räägib ta. Lähemalt toob trummimeister välja näiteks Vene koosseisu Amatory ja Soome bändid Rock Barons ja Override. Herkül lisab, et välismaa artistidele trummide valmistamine on väga uhke tunne. “Deep Purple on minu lemmikbänd olnud väikesest poisist alates. Ma ei oleks osanud oodata, et 30 aasta pärast iidolile trumme valmistan. See on ikka väga ülev tunne.”

Tarmo Herkül ja Deep Purple

“Muidugi ei saa ära unustada Eesti oma tuntud bände nagu Metsatöll, Shanon ja Singer Vinger,” lisab Tarmo. “Shanoni trummikomplekt on nüüdseks juba peaaegu 160 esinemist üle elanud.”

Tarmo nõustub, et välismaal on väga palju häid trummivalmistajaid. “Siiski arvan, et minu nišš on see, et kasutan väga vana puitmaterjali. Kõige huvitavam materjal, millest olen trumme teinud, on vana mõisauks. Mida vanem puit, seda parem kõla, annab väga hea saundi.” Herkül räägib, et enamasti toodetakse kihttrumme, mille valmistamiseks kasutatakse vineeri. ”See on pigem konveiermeetodil tootmine. Tehases pannakse need vormi, järgmine lihvib, kolmas viimistleb, neljas keerab trummid kokku. Kuigi mul on paar abilist, valmistan trummid osast lõpuni ise.”