Film on kinos alates 29. juunist ning juba praeguseks on linateos teinud muljetavaldava kassa: 27 678 eurot.

Eesti kino top 7 edetabelit troonib seekord perekomöödia „Siit tuleb võlur Torss“ („Here Comes the Grump“) , mida vaatas 6068 kinokülastajat.

Kolmandat nädalat kinos olev märul „Oceani kaheksa“ (Ocean’s Eight) hoiab endiselt kõrget kohta, platseerudes seekord tabelis lomandaks. Eelmisel nädalal vaatas kinodes filmi 3386 inimest. Kokku on filmi vaadanud 36 535 inimest ning filmi kassatulu on 23 362 eurot.

Tabeli neljandal kohal on „Sicario: Soldado päev“ („Sicario: Day Of The Soldado“), mis on kinodes esimest nädalat. Filmi on vaatamas käinud 2987 inimest ning kassatulu on 22 230 eurot.

Neljandat nädalat kinodes jooksvat „Jurassic World: langenud kuningriiki“ („Jurassic World: Fallen Kingdom“) käis eelmisel nädalal kinodes vaatamas 2919 inimest. Nelja nädala peale kokku on filmi vaadanud 47 418 inimest ning filmi kassa on 20 153 eurot.

„Leo Da Vinci: Mona Lisa juhtum“ („Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa“) on kinodes kolmandat nädalat. Eelmisel nädalal vaatas filmi 1451 silmapaari. Kokku on filmi vaadanud 11 165 inimest ning film on teeninud 7008 eurot.

Tabeli viimasel kohal on esimest nädalat kinodes jooksev „Põgenemisplaan 2: Hades“ („Escape Plan 2: Hades“), mida käis vaatamas 1284 inimest. Filmi kassa on 8 328 eurot.