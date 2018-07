Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis valitsusse tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu, et senisest veelgi jõulisemalt survestada laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjaid.

„Probleem, et enam kui 9000 lapsevanemat ei maksa oma lapsele elatist ka pärast seda, kui on tehtud kohtuotsus ning on algatatud täitemenetlus, on tõsine, sest kannatajaks on laps. Tõsi, on osa võlgnikke, kelle majanduslik olukord ei võimalda elatist täies mahus maksta, ent pahatahtlike võlgnike jaoks, kes oma vara teadlikult varjavad, on justiitsministeerium kokku pannud täiendavad survestavad meetmed, et neid kohtutäituriga suhtlema motiveerida,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Eelnõu peamiseks eesmärgiks on avaldada tõhusate ja heidutavate meetmete loomisega ennetavat mõju, et elatist maksma kohustatud lapsevanem täidaks elatise maksmise kohustuse vabatahtlikult. Kui vabatahtlikkult elatist maksma ei asuta, siis on võimalalik täitemenetlusest kõrvale hoidva võlgniku suhtes kohtutäituril kohtult taotleda reisidokumentide kehtetuks tunnistamist ja keelata nende väljastamine. Sarnane õiguslik võimalus on kehtivas õiguses olemas näiteks juhtimisõiguse peatamiseks, jahipidamisõiguse peatamiseks, relvaloa kehtivuse peatamiseks või kalastuskaardi peatamiseks.