"Arvestades neid kahte tiitlit, siis usun, et võistlustel läks mul väga hästi," lausub "Missis Estonia 2017" Viktoria Borgmann. Talendivõistluse tiitli sai eestlanna Ladina-Ameerika tantsu esitamise eest, võludes publikut ja žüriid suurepärase sambaoskusega. Finaalvõistlusel pärjati Viktoria "Mrs. Worldwide Timeless Beauty" tiitliga. „See on sellel võistlusel üks kaalukamaid tiitleid, mis sümboliseerib naise ilu, mis aastatega järjest kasvab. Sain kingituseks kauni krooni ja väärtuslikke kingitusi,” jagab Viktoria oma rõõmu.

Äsja Singapurist saabunud "Missis Estonia 2017" võitja Viktoria Borgmann võlus rahvusvahelisel iludusvõistlusel "Mrs. Worldwide 2018" žüriid oma põhjamaise ilu ja suurepärase tantsuoskusega. Borgmanni pärjati võistlusel kahe tiitliga. Need on "Mrs. Worldwide Timeless Beauty" ja "Mrs. Talent 1 runner up".

"Võistlus ise oli üsna raske ja väsitav. Igal ööl saime magada umbes 4 tundi ja nii järjest terve nädala. Äratus oli iga päev kell 5.00 hommikul, ettevalmistus, kohvrite pakkimine, hommikusöök ja kell 7.00 väljasõit," kirjeldab Viktoria glamuurse missielu argikülge. "Päeva jooksul oli mitu korda vaja endale uus meik teha ja hommikust õhtuni pidevalt esinduslik välja näha.

Päevakavas olid pikad treeningud, pildistamised õhtukleitides, bikiinides, rahvuslikus kleidis. Eraldi võistluspäevadel olid ka talendivoor ja vestlus žüriiga.

Kõige rohkem eeltööd kulus Viktorial ingliskeelse küsimustevooru jaoks. "See tekitas minus küll ärevust ning valmistusin selleks väga põhjalikult juba kodus ette. Kunagi ei tea, mida žürii ju küsida võib."

"Kuna naistele ikka meeldib palju mööda poode käia, siis oli korraldaja selle osa ka ilusasti meie jaoks ajakavasse paigutanud," räägib Viktoria. Väsitav osa võistluse juures oli pidev liikumine ühest kohast teise. Kuigi lõppvõistlus toimus singapuris, viibisid missikandidaadid mõned päevad ka Malaisias. "Selle aasta jaanipäeva tähistasin troopilises kliimas 30 kraadise kuumuse ja suure õhuniiskuse käes," naerab Viktoria.

"Palju oli bussiga sõitmist ühest kohast teise. Eriti väsitav oli aga Malaisia ja Singapuri piiriületus, kus pidime oma suurte kohvritega mitu tundi pikas järjekorras seisma." Raskustele vaatamata, peab Viktoria võislusel osalemist äärmiselt positiivseks ja unikaalseks kogemuseks.

"Singapuri kirjeldab Borgmann kui väga puhast ja ilusat linna, kuhu kokku on kogunenud mitu erinevat kultuuri. "Kõrvuti asuvad Little India ja China Town oma kaunite templite ja kireva kaubandusega. Kesklinn on aga kaetud pilvelõhkujate ja nende vahel imeliste parkidega. Inimesed on oma olemuselt väga lahked ja sõbralikud. Keegi ei tee vahet, kas sa oled hinduist, budist, moslem või kristlane. Kõik on ühtemoodi sõbralikud omavahelistes suhetes ja mingeid suuri lahkarvamusi seal kultuuris ei esine."

Viktoria tunnistab, et oli võrreldes paljude teiste võistlejatega paremas seisus, kuna teda toetasid kohapeal "Missis Estonia" peakorraldaja Tiina Jantson ja "Mrs. Worldwide 2017" missivõistluse võitja Triinu Akimseu. "Nad aitasid mind kõiges – riietumisel, meigi tegemisel, kohvrite tassimisel. Kui mingil hetkel tundsin väsimust, siis vaatamata kõigele, säilitasin hea tuju ja optimismi." lausub naine. Viktoria peab enda üheks olulisimaks omaduseks kohusetundlikkust. "Seepärast olin alati õigel ajal kohal ja tegin kõik, mis minust sõltus ürituse heaks kordaminekuks."

"Eesti Missiste ema" ja võistluse korraldaja, Sixtina tantsu- ja modellikooli juht Tiina Jantson ja Triinu Akimseu toetasid Borgmanni ka lõppvõistlusel. "Triinu on minu väga hea sõbranna ja ta oli ka üks rahvusvahelise žürii liikmetest. Nende toetus oli minu jaoks väga tähtis ja tänu sellele tundsin ennast igati kindlalt," lausub "Missis Estonia 2017".

"Kui ise ei intriigitse, ei tehta ka seda sinuga"

"Mida päev lähemale finaalile, seda pingelisemaks läks õhkkond. Nii mõnegi kandidaadi närvid ei pidanud vastu. Sai näha nii nuttu kui ka naiselikku kadedust," räägib Viktoria. "Eriti hästi tuli see ilmsiks, kui meile anti ülesanne tunni aja jooksul õppida selgeks flash mob'i kava, mida pidime esitama ühel Singapuri väljakul koos Mrs. Singapore võistluse finalistidega. Paljudele osavõtjatele oli see väljakutse täielik šokk, sest tantsu selgeks õppimiseks anti meile aega vähem kui tund."

Terve elu tantsimisega tegelenud eestlannale ei valmistanud ootamatu väljakutse aga raskusi. "Kava oli vaja selgeks saada video abil. Kuna minu jaoks oli see suhteliselt kerge ülesanne, siis võtsin ohjad enda kätte ja hakkasin kõiki õpetama. Flash mob õnnestus igatahes hästi ja pakkus linnarahvale meeleoluka elamuse."

"Finaali päeval oli korraga kaks iludusvõistlust. "Mrs. Singapore" ja "Mrs. Worldwide". Mõlemad võistlused toimusid Singapore Country Club saalis, kus pealtvaatajad said korraga kaasa elada mõlema võistluse kandidaatidele ja samas nautida ka piduliku õhtusöögi hõrgutisi." Teadaolevalt maksis pilet sinna ligikaudu 400 Singapuri dollarit (251 eurot - toim.)."

Viktoria räägib, et suhted teiste missikandidaatidega olid väga head ning kõik sujus mõnusalt. "Kui ise ei intriigitse, siis ei tehta ka seda sinuga," lausub ta. "Ma aitasin alati kõiki, kes minu abi vajasid."

Kuna missikandidaadid reisisid võistluse jooksul pidevalt, siis seisis korraldaja hea selle eest, et toakaaslased pidevalt omavahel vahetuksid. "Eesmärgiks oligi see, et võimalikult paljudega omavahel lähemalt tutvuksime," arvab Viktoria. Eestlanna suurimatest sõbrannadeks sai missivõistluse käigus Mrs. Japan ja Mrs. Prantsusmaa.

"Missis Estonia 2017" võitja Viktoria Borgmann rahvusvahelisel missivõislusel "Mrs. Worldwide 2018" (Erakogu)

Hinnaliste kleitide transport pakkus peavalu

"Minul isiklikult oli kaasas kolm suurt reisikohvrit täis õhtukleite, kostüüme, kingi ja ehteid. Talendivooru sambakostüüm kaalus väga palju ja võttis kohvris ka rohkesti ruumi," räägib Viktoria. "Esinemiskostüüm oli tellitud otse Brasiiliast ja oli igati uhke ja efektne. Kuus pidulikku kokteili- ja õhtukleiti valmistas spetsiaalselt minu jaoks Washingtonis elav moedisainer Tatjana Cole."

Ka möödunud aasta "Mrs. Worldwide" Eesti esindaja Triinu Akimseu kandis Cole´i moeloomingut. "Need kleidid avaldasid tõelist muljet ja paljud käisid neid minu seljas pidevalt uudistamas ja imetlemas," räägib Viktoria.

"Missis Estonia 2017" võitja Viktoria Borgmann rahvusvahelisel missivõislusel "Mrs. Worldwide 2018" (Erakogu)

Kleitidega kohaletoomine valmistas aga palju pinget. Nimelt ei olnud Viktoria viimase hetkeni kindel, kas kleidid üldse kohale jõuavad. "Minu kuus kleiti, sealhulgas ka finaalikleit, valmistati Ameerikas ja need saadeti Washingtonist postiga Jaapanisse Triinu juurde. Kuigi kleidid pidid saabuma juba nädal enne Triinu ärasõitu, polnud päev varem nad veel kohale jõudnud. See situatsioon tõstis stressitaset meil kõigil päris korralikult ja tuli kiiresti midagi välja mõelda, mis saab siis, kui need kleidid õigeaegselt kohale ei jõuagi." Siinkohal oli suureks abiks Triinu abikaasa (Lance Akimseu - toim), kes käis nii kaua postkontoris asju ajamas, et lõpuks pakk kallite kleitidega üles leiti.

Borgmanni rahvusliku kleidi autoriks on moedisainer Tatjana Tridvornova, kes õmbles selle käsitööna üleni kunstlilledest. "Kandsin seda ka õhtujuhina Tallinnas tänavusel Lilleballil. Kleit ise on imeilus, aga selle transportimine on üsna keerukas ja mahukas," tunnistab Viktoria.

"Missis Estonia 2017" võitja Viktoria Borgmann rahvusvahelisel missivõislusel "Mrs. Worldwide 2018" (Erakogu)

Millise kogemuse andis rahvusvahelisel iludusvõistlusel osalemine?

"See on elamus, mis kindlasti jääb meelde kogu eluks. Iga tüdruk unistab särada kunagi printsessina ja iga naine kuningannana. Sellisel võistlusel osalemine just annabki võimaluse olla laval paljude vaatajate ees tõeline kuninganna. Rahvusvahelisel konkursil osalemine annab palju väga häid kontakte üle maailma ja muidugi julgust esineda suurel laval tuhandete inimeste pilkude all. See kõik lisab tublisti enesekindlust ka edaspidisesse igapäevaellu," lausub Borgmann. Samas ei tohiks ekslikult arvata, et tegemist on lõõgastava puhkusreisiga. "Pigem on see pingeline tööreis, kus pead olema 24/7 valmis oma riiki vääriliselt esindama sest just selle järgi kujundavad paljud oma arvamust eestlaste kohta."

Viktoria jaoks oli väga tähtis saada tunnustatud talendivoorus, sest on ju tantsimisel olnud väga tähtis osa naise elus. "Sain kõigilt osavõtjatelt, korraldajatelt ja žürii liikmetelt nii palju komplimente, et selle positiivse laenguga saan nüüd küll palju aastaid ennast veel imehästi tunda. Muidugi oma mõtetes tahtsin ka mina võitjaks tulla, aga sain ka aru, et väikesele Eestile kaks aastat järjest vaevalt et antakse võimalust võitu koju tuua. Olen praegu igati uhke oma tiitlite üle ja väga rahul, et selle katsumuse edukalt läbisin."

"Missis Estonia 2017" võitja Viktoria Borgmann rahvusvahelisel missivõislusel "Mrs. Worldwide 2018" (Erakogu)

Küsime ka Tiina Jantsonilt, millised on edasised plaanid selle aasta iludusvõistluste korraldamisel.

"Juba üsna varsti on toimumas "Eesti Iluduskuninganna" ja Eesti "Missis Estonia 2018" finaalvõistlused. Veel on viimane võimalus soovijatel ennast registreerida nendele võistlustele," julgustab Tiina naisi osalema.

Seniste Eesti "Missis Estonia" tiitlikandjate hulgas on palju huvitavaid ja tuntud naisi, kes Eestit esindanud maailma suurimatel naistele mōeldud iludusvōistlustel. Nende seas on tänaseks tuntud ühiskonnategelasi, arste, artiste, koreograafe ja heategevuslike projektide eestvedajaid:



1992 - Margit Noor-Kõrvits

1993 - Marina Rüütli-Riisalu

1994 - Külliki Eivak

1995 - Ülla-Karin Nurm

1996 - Tea Kõrs

1997 - Birgit Järve

1997- Tea Kõrs "Mrs Baltic States"

1997 - Birgit Järve esindas Eestit ja Tea Kõrs Baltikumi "Mrs. Globe" võistlusel

1998 - Anu Aboženko

1998 - Nadežda Petrosjan "Mrs Baltic States"

1998 - Jane Kiristaja esindas Eestit ja Nadežda Petrosjan Baltikumi "Mrs. Globe" võistlusel

1999 - Aira Põdra

1999 - Anu Aboženko esindas Eestit Mrs. Globe võistlusel

2000 - Marina Volkova

2000 - Anna Kalugina esindas Eestit "Mrs. World" võistlusel

2001 - Birgit Järve 10. juubelimissis

2001 - Liis Tappo-Treial võitis "Mrs. Globe" võistlusel 2. koha

2002 - Marina Volkova "Mrs. World" võistluse "Mrs Talent" tiitlivõitja

2003 - Mari Kirsipuu

2004 - Mari Kirsipuu esindas Eestit "Mrs. Globe" võistlusel

2005 - Tatjana Kot

2005 - Tatjana Kot "Mrs.Globe" võistlusel "Missis Talent" tiitlivõitja

2006 - Tiina Kossinova esindas Eestit "Mrs. Worldil"

2007 - Irina Haak

2007 - Natalja Põrh saavutas "Mrs World" võistlusel 3nda koha

2008 - Irina Haak "Mrs. Globe" võistlusel "Missis Talent" tiitlivõitja

2009 - Irina Haak esindas Eestit "Mrs. World" võistlusel

2010 - Marina Tširkova

2012 - Marina Tširkova "Mrs. Globe" võistlusel "Missis Talent" tiitlivōitja

2015 - Eva Maria Vallaste

2016 - Anna Tōnissaar

2017 – Triinu Akimseu "Mrs. Worldwide 2017" tiitlivõitja

2018 - Viktoria Borgmann "Mrs Worldwide 2018", "Mrs. Worldwide Timeless Beauty" tiitlivõitja.