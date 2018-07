Sõna „looduslik“ tähendab sääsetõrjevahendite puhul selliste koostisainete kasutamist, mis ei sisalda sünteetilisi kemikaale. See on väga oluline just väikelaste ja tundliku nahaga inimeste kaitsmisel.

Enamlevinud mitte-looduslikud sääsetõrjevahendid sisaldavad peamiselt N, N-dietüül-m-tolüamiidi ehk DEETi, mille tõttu ei tunne sääsed inimese lõhna. Küll aga võib see lõhn olla ebameeldiv ka inimesele ja tihti nii tugev, et ei kao isegi tuulutamisega. Niisiis võib see küll olla tõhus putukate vastu, aga kõnealuse kemikaali kohta tehtud uuringud on näidanud, et aine võib põhjustada närvisüsteemi kahjustusi ning ärritab nahka ja silmi. Allergikutel võib sellest tekkida tugev allergiline lööve ning selliseid sääsetõrjevahendeid ei ole soovitatav kasutada väikelastel ja imikutel.

Viimastel aastatel on levinud trend teha koduste vahenditega ise sääsetõrjevahendeid, kasutades eeterlikke õlisid. Selliste vahendite puhul tasub aga kindlasti meeles hoida, et iga inimese organism ja lõhnad on äärmiselt erinevad. Vahend, mis ühel inimesel kõik sääsed ümbert peletab, ei pruugi seda teise puhul üldse mitte teha. Kuna paljusid eeterlikke õlisid ei tohi ka otse nahale pihustada, on kodune isetegemine küll tervitatav, kuid nõuab palju hoolt ja tähelepanu. Kui tooteid valesti kasutada või kogustega liialdada, võivad õlid nahka hoopis ärritada ning seda taaskord eriti lastel.

Eesti turule on jõudnud Linea MammaBaby looduslike toodete valikusse kuuluv sääsetõrjevahend “Kaktus”, mis püüab pilku juba oma ilusa disaini ja pakendiga. See on kaitsev ja rahustav sprei, mis sobib ideaalselt ka beebide ja väikelaste õrnale nahale. Tootes sisalduvad ja toime tagavad puhtad eeterlikud õlid nagu geraanium, lavendel, teepuu, sidrunhein, tüümian, sidrun, litsea, aaloe vera, eukalüpt ja basiilik. Kõik koostisosad on looduslikud ja hoolikalt valitud, et õrnale nahale mitte liiga teha, kuid samas pakkuda efektiivset kaitset. Eriline koostis on putukate jaoks ebameeldiv, kuid mõjub nahale pigem värskendavalt ja on meeldiva lõhnaga. Toodet võib pihustada kergelt hajutades otse nahale, aga ka riietele, ilma et tekiks soovimatuid plekke. Seega on tegemist igati ägeda uue abilisega Eesti sumedatesse, aga sääskedest sumisevatesse suveõhtutesse.

Kõikide müügilolevate putuka- ja sääsetõrjevahendite puhul tasuks enne kasutamist hoolega üle vaadata, millised on toote koostisosad. Iga aastaga tekib turule aina rohkem looduslikke alternatiive endistele keemiarikastele toodetele. Kuigi looduslikud sääsetõrjevahendid võivad tihti olla kallimad, siis toimivat toodet ei pea pihustama korraga väga suurt kogust ja seda jagub kauaks. Isegi kui looduslikku vahendit tuleb mõju säilitamiseks kanda peale sagedamini (umbes kord tunnis), siis tänu meeldivale lõhnale on see pigem nagu parfüümi uuendamine. Niisiis saabki sääskede tõrjumise meeldivaks.

