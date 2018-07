22. juuni paduvihm tegi ERR-ile kahju üle 17 000 euro, kuid kuna veekahjustused tehnikale võivad ilmneda kuni kuus kuud hiljem, võib summa veelgi kasvada.

Kahjustusi saanud ruumides paiknenud ja vee kätte jäänud tehnika kogumaksumus ulatub mõnesaja tuhande euroni, vahendab ERR. ERR-i juhatuse esimehe Erik Roose sõnul kompenseerib kahjud kindlustus vastavalt sõlmitud lepingutele.

Roose sõnul leidis järjekordselt kinnitust ka fakt, et ERR-i vana telemaja on väga halvas seisukorras, seetõttu on prioriteetne uute telestuudiote loomine Kreutzwaldi tänava äärde.

Vihma tõttu said viga ka vast renoveeritud uudistemaja ning raadiomaja.