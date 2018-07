Soomes on praeguseks kõikides regioonides avatud varjupaigad peredele, kes kogenud kodust vägivalda.

Koduvägivalla eest peavarju otsijate arv on tõusnud rekordiliselt kõrgele, vahendab Yle. Soome emade ja laste varjupaikade liit märkis oma hiljuti avaldatud aruandes, et eelmisel aastal palus neilt abi 12 000 inimest ehk ligi tuhatkond enam kui 2016. aastal.

Pori linnas asuva varjupaiga sotsiaaltöötaja Mariánna Turuneni sõnul kipub neil rahvast rohkem olema suvisel ajal, kuna kliendid ei pea arvestama näiteks kooliga. „Seega on varjupaika jõudmine lihtsam,“ nentis Turunen ning lisas: „Enamasti püütakse enne kooli algust kodused probleemid lahendada.“

Kaitset otsivad ka mehed

Kuigi enamus varjupaika otsivaid kliente on naised, on viimastel aastatel kasvanud ka meessoost abivajajate arv. Nii ongi Poris ligi 10% klientidest mehed. „Nad tulevad kas üksi või koos lastega,“ selgitas Turunen.

Veel rääkis sotsiaaltöötaja, et sel kevadel on nende varjupaigas olnud pigem naised, kes on nooremad kui 25 eluaastat. „Varjupaigad on mõeldud igas eas inimestele,“ selgis ta ja lisas: „Meil on olnud kliente alates imikutest kuni 70-aastasteni.“