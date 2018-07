"Aktuaalse kaamera" uus ilmateadustaja Ott Nool võtab Õhtulehe telefonikõne vastu Muhumaa kadakate vahelt. "Ema ostis krundi 15 aastat tagasi ja ammu on olnud plaanis saun siia ehitada. Vaikselt võtsime vana aiamaja lahti ja kadakaid vähemaks." Tööpakkumine ilmateadustaja ametikohale jõudis noormehe kõrvu läbi sotsiaalmeedia ja sõprade innustusel. "Keegi sõpradest saatis töökuulutuse lingi, et mine proovi! Mõtlesin, et võtaksin selle väikese väljakutse vastu." Igapäevaselt ärinõustajana töötav Ott leidis, et just praegune periood on hea uuteks tööalasteks väljakutseteks. "Kuna olen töövõtulepinguga tööl, siis vaba aega oli piisavalt, et uus väljakutse vastu võtta. Kaotada pole ju midagi!"

Noorele eale vaatamata, on Ott Nool jõudnud end proovile panna mitmes põnevas ametis – olnud nii koolitaja, judotreener, inglise keele õpetaja Kambodžas, kui meeskonna ohutusülem Austraalia farmis. Värske ilmateadustaja on end juba varemgi ette kujutanud teles töötamas.

"Olen alati lavale kippunud," naerab mees. "Olin kaks aastat Tartu üliõpilasteatris. Paljud sõbrad läksid sealt edasi lavakasse, nad on tänaseks lõpetanud ning asunud näitlejateks. Kui vahetevahel oleme kokku saanud, siis vaatan ikka kadeda pilguga, kuidas neil nalja saab. Olen alati mõelnud, et mulle sobiks töö laval või kaamera ees." Suurimad trumbid - kohanemisvõime ja empaatia Ilmateadustaja ametikohale kandideerijad pidid läbima neli vooru. "Esimeses voorus pidi tegema endast video, mille saatsin viimasel hetkel ehk viimasel kandideerimispäeval." Nool oli video eelmisel õhtul ära saatnud ning juba järgmisel päeval kutsuti ta teise vooru, kus ta "Aktuaalse kaamera" stuudios kui külma vette kasteti. "Seal suurt sissejuhatust polnud. Pidi rääkima teksti, mis oli ette antud. Kõik oli väga läbimõeldud ja otsekohene. Lõi korraks rivist välja küll," tunnistab Nool. "Eesmärk oligi proovile panna, kuidas pinge all toime tulen." Kuigi edasipääsemise osas mees suurt lootust ei hellitanud, oli rõõm suur, kui järgmisesse vooru kutsuti. "Iga kord, kui katsed ja proovid algasid, siis mul endal oli küll selline tunne, et asja siit ei saa," lausub Ott. Ott arvab, et tema suurimateks trumpideks on kohanemisvõime ja empaatia. "Ma kohanen kiiresti võõras keskkonnas ning suhestun inimestega lihtsalt. Kui lõpuks leiab ühise keele kaameraga, siis jõuab see inimestele koju ka," loodab mees. "Ma arvan, et üks samm korraga," ei ole Ott veel suuremaid plaane enda telekarjääri osas mõelnud. "Ilma olen küll uue pilguga hakanud vaatama," naerab mees. "Juba viiendat päeva siin siin Muhumaal olles mõõdan tuult ka juba teistmoodi." Samuti on Nool tutvunud ERR-i varamuga ja sealt vanu ilmaennustusi vaadanud. Sealt on noormees teinud märkmeid, mida kõrva taha panna. "Henri Laumetsa ja Peep Taimlat olen vaadanud. Kindlasti pean veel korralikult kodutööd tegema ja iidoleid otsima."