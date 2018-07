Ettevõtjal Raimo Kägul sai sel suvel Põhja-Itaalias valmis lummavate alpivaadetega hotell. Raimo, kes tuntud oma hea huumorimeele poolest, ei pidanud paljuks ka enda ja Kristiina suhtestaatust "Seitsmestele" kommenteerida.

Ojulandi sõnul on ta sel aastal päris mitmel korral Kägul Itaalias külas käinud, kuid eelmisel aastal ta mehele väga tihti külla ei jõudnud.

„Kui ta tuleb ei ole mul selle vastu midagi, meeldiv on olla, meeldiv on jällegi, kui ta ära läheb, siis on poissmeeste värk, eksole. Saab ikka kõike teha! Tüdrukud on siin kõik teada, räägime juttu ja, ma räägin keelt. Tüdrukud üle 80 – nendega on kõige parem keelt õppida, sest muid mõtteid ei teki," naeris Kägu.

