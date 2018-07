Pensionär Elle Kolde enam Haapsallu arsti juurde minna ei saa, kuna 1. juulist pääsevad Läänemaa ja Lääneranna valla elanikud otsebussiga Haapsallu ainult laupäeviti ja pühapäeviti.

Buss Virtsust sõidab Haapsallu ainult nädalavahetuse varahommikutel, kirjutab Lääne Elu.

Alternatiiv oleks Kolde jaoks sõita Haapsallu ümberistumisega Lihulas, millega pensionär nõus ei ole.

„Haapsalus on nii toredad arstid, sest neil on aega suhelda. Pärnus on nagu konveier, uksest välja ja kõik,” rääkis Kolde Lääne Elule.