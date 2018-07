„Otsustasime, et ei vali enne mingit nime välja, kui talle otsa vaatame,“ rääkis Martin nimevaliku tagamaadest. „Tegime nimekirja, kus oli umbes 50 nime. Kui poeg sündis, vaatasime talle haiglas otsa ja otsustasime koos Siretiga üsna kiiresti, et Morgan sobib lapsele väga hästi," arvas mees, lisades, et nime osas oli vaid üks tingimus: see pidi algama m-tähega ja sisaldama r-tähte.

Repinskid jätkasid saadikutööd riigikogus juba 10 päeva pärast lapse sündi. Värske ema Siret rääkis toona, et tema soov on töö ja pereelu ühendada, sestap hakkab väike Morgan olema ema kõrval riigikogus.

„Fraktsiooni liikmed on väga toetavad. Ma tänan neid selle eest ja usun, et me pere saab kenasti riigikogus koos hakkama,“ ütles ta.

Tundub, et Morgan tunneb tõepoolest poliitikute töövahendite vastu huvi, Martin on varasemalt postitanud pildi ka sellest, kuidas Morgan tema tööportfelli uurib.