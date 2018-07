Krediitkaardipettuse avastanud müüja kutsus kiirelt politsei. Kohale jõudnud seadusesilm pidi olema aga tunnistajaks veidrale sündmuste ahelale, vahendab RT . Esmalt üritas meessoost kriminaal enda naispaarilise politseinikule sülle lükata, et siis ise põgeneda. See ebaõnnestus, kuna konstaabel haaras ka mehest kinni ning surus mõlemad põrandale.

Nähes, et esiuks on täielikult blokeeritud, üritas tagaruumiga õnne naine. Leides eest lukus uksed, otsustas neidis lae all õnne proovida. Tema põgenemiskatse lõppes aga juba mõnikümmend sekundit hiljem, kui ta läbi laeplaatide all ootavale riiulile prantsatas. Tolleks hetkeks olid kohale jõudnud abiväed ning paarike võeti vahi alla.