Täna õhtul alustab "Ringvaade" oma suvist hooaega, tuues vaatajate ette Eesti elu kirevaimad hetked. Saadet juhivad vaheldumisi Anna Gavronski, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.



Jüri Muttika, kes on suvist "Ringvaadet" juhtinud nii 2014. kui ka 2015. aastal, ütleb, et see on suur väljakutse. "Suurem kui talvine. Meeskond on väiksem, aga tööd on sama palju kui mitte rohkem. Eks mul on lisaks reporterikohustustele au ka saatejuhina diivanit nühkida. Ja vot see ülesanne on ütlemata põnev. Püüan nimelt igal õhtul teha parema saate kui eelmine," lubab Muttika.



"Pealtnägijast" tuntud Anna Gavronski nendib, et tippsaatejuhtide Grete Lõbu ja Marko Reikopi kingadesse astumine on vastutusrikas. "Aga minu selja taga on abivalmis "Ringvaate" meeskond ja lõpuks on need suvised kingad. Lisaks soojale ilmale ja mõnusale meelelahutusele kavatsen silma peal hoida päevakajalistel tõsistel teemadel," räägib ta ning palub: "Ja kallid vaatajad, kui mul lähevad stuudios sassi kaamerad, kuhu pean vaatama, siis andke andeks, see on esimene kord, kui juhin stuudios saadet."



Hannes Hermaküla, kelle juhtida on juba tänane saade, kiidab, et otse-eetri adrenaliinist võib sõltuvusse sattuda, kuid tal on hea meel seda sõltuvust suvel leevendada.



Esimesse saatesse tuleb külla peagi tuurile suunduv ansambel Curly Strings. Lisaks saab täna ainult "Ringvaates" piiluda praegu valmiva filmi "Klassikokkutulek 3" võtteplatsile.



ERRi elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi ütleb, et suvel toimub nii Eestis kui ka piiri taga palju meeleolukaid üritusi, aga paraku pole igast sündmusest eraldi saadet teha võimalik. "Kuid "Ringvaade" ongi nii välja mõeldud, et seal sobiks kajastada kõike, mis huvitab," märgib ta. "Olgu teemaks siis jalgpall, ilm või suvesöök."



Suvine "Ringvaade" on Eesti Televisiooni eetris esmaspäevast neljapäevani pärast "Aktuaalset kaamerat" algusega kell 21.35.