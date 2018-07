Päästjad usuvad, et nad asuvad vähema kui kilomeetri kaugusel nädal tagasi Tais koopasse lõksu jäänud poistest.

Päästetöid on seni raskendanud tugevad vihmasajud ja sellest tingitud veetaseme tõus, vahendab BBC. Nüüd aga takistab lasteni jõudmist kitsas tunnel. Pühapäeval teatasid mereväe ametnikud, et sukeldujad on koobastikus jõudnud kambrini number kolm.

(AP/Scanpix)

Poisid vanuses 11-16 eluaastat ning nende 25aastane treener jäid kadunuks 23. juunil mil nad sisenesid Tham Luang koopasse. Tugevad vihmasajud ja pea olematu varustus on viinud kartuseni, et teismelistest koosnev jalgpallimeeskond ei pruugi tänaseks enam elus olla.

Klubi Moo Pa, kuhu lapsed kuuluvad, peatreener usub, et poisid pole üksteist hüljanud ja on siiani koos.