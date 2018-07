GALERII | Järjekordne traagiline avarii: eakas naine sõitis veokile otsa ja hukkus

„Neid õnnetusi juhtub viimasel ajal liiga sageli,“ ohkab päästetööde juht esmaspäeval Jõgevamaal Kärde lähedal maanteel, samal ajal kui olematuks lömastatud esiotsaga punast Peugeot’d noolsirge tee äärsest kraavist treilerile sikutatakse.

Esialgsetel andmetel kaldus 60aastase naise juhitud Peugeot vastasssuunavööndisse ja põrkas kokku järelehaagisega Volvoga, sõiduauto juht hukkus. Nagu näitavad jäljed maanteel, märkas 57aastane veoautojuht ohtu juba aegsasti, kuid sõiduriista pidama saamiseks jäi aega ja maad väheks.

Sõiduauto on nõnda deformeerunud, et naise surnukeha tuleb vrakist välja lõigata. Selle töö ajaks peletavad politseinikud kõik kiibitsejad mitmekümne meetri kaugusele. Kella kaheks on surnukeha avariipaigalt juba minema viidud, veoauto ja selle haagis blokeerivad liiklust veel endiselt.

„Õnnetus juhtus sirgel ja võrdlemisi laial teelõigul, kus nähtavus on hea,“ ütleb vaneminspektor Taivo Rosi. „Kas õnnetuse põhjus võib olla sõiduki tehnilises seisus, juhi tervislikus seisundis või milleski muus, selgitatakse kriminaalmenetluses.“

Politsei lõunaprefektuuri presiesindaja Kerly Virk lisas, et veokijuht oli kaine, mõlemad juhid kinnitatud turvavööga ning sõidukite rehvid vastasid nõuetele.

Avariid sarnased kui veetilgad

Jõgevamaa päästeteenistuse juhil on õigus, et sarnaseid õnnetusi juhtub kahtlaselt palju ja sageli. Politseil on alust arvata, et mitme sarnase õnnetuse põhjustajaks on auto juhtimise asemel telefoniga jahmerdamine. Ainult viimase kuu aja jooksul on juhtunud mitu väga sarnast traagilist avariid.

1. juulil kaldus Põlvamaal Ahja alevikus Tartust Räpina suunas sõitnud Volkswagen vastassuunda ja põrkas kokku Toyotaga. Avariis sai viga viis inimest, õnneks mitte keegi eluohtlikult. Politsei esialgsetel andmetel toimetas Volkswageni juht õnnetuse eel telefoniga ja auto juhtimine jäi hetkeks unarusse.

27. juunil kaldus Tartu-Jõhvi maanteel Aovere lähistel Mercedes-Benz lauges kurvis vasakule ja põrkas kokku Citroeniga. Õnnetuses hukkus Citroeni juhtinud 38aastane pereisa. Temaga samas autos olnud kolmeaastane tütar ei saanud tõsiselt viga, küll viidi haiglasse kolm Mercedesega sõitnud inimest.

21. juunil Tartu-Valga maanteel Nõo lähedal kaldus vastassuunavööndisse Volkswagen ja põrkas kokku autosid vedanud treileriga. Volkswagen roolis hukkunud 19aastane noormees oli teel oma koolilõpetamisele. Veoautojuhil murdus jalaluu, temaga koos sõitnud kuueaastane poiss sai ainult tõsise ehmatuse osaliseks. Politseile ütlesid tunnistajad, et auto kaldus vastassuunavööndisse täiesti ootamatult.

6. juunil Saku vallas Tallinna ringteel kaldus vastassuunda Kia Carnival ja põrkas kokku veoautoga DAF. Sõiduautot juhtinud 48aastane mees sai kokkupõrkes kohe surma. 33aastane veokijuht häda ei saanud. Avarii pealtnägija ütles Õhtulehele, et Kia tegi väga järsu manöövri vasakule ja kokkupõrge oli vältimatu.

Tänavu on liiklusõnnetustes hukka saanud 39 inimest, mullu samal ajaperioodil 23 inimest.