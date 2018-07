A post shared by Tanel Padar (@tanelpadar) on Jul 2, 2018 at 1:21am PDT

Mõni aeg hiljem käis Tanel külaliseks saates "Ringvaade" ning Marko Reikop ei jätnud muidugi küsimata, kui tõsine tema uus suhe on. "Nende asjadega on küll nüüd nii, et ei maksa siin midagi ära sõnada. Aga siinkohal ma küll midagi tagasi ei lükka, vastab tõele ja see ei olnud mingisugune promotrikk," vastas Padar.

LP-le antud intervjuus ei hoidnud Tanel end kiidusõnadega Laureni suhtes tagasi. "Meie omavaheline klapp ja teineteisemõistmine on niivõrd hea – ma pole varem sellist kogenud. Leidsin, et arvestades ka tema karjääri ja tulevikku juristina, on ainuõige asju õigesti teha. Et mitte tekitada minevikku mingit plekki, millest enam lahti ei saa. Et ei jääks muljet, et käisimegi lihtsalt avalikus kohas ennast eksponeerimas. Mina ei ole selline ja Lauren ammugi mitte."

Laureni ja Taneli vanusevahe on 17 aastat ning Laureni jaoks on käesolev suvi tõeliselt suursündmuste rohke. Vaid paar nädalat tagasi sai ta Tartu Ülikoolis kätte bakalaureusediplomi.

Tanel Padari eelmine elukaaslane oli Kristel Mardisoo. Mullu septembris selgus aga, et Kristel on juba mõnda aega ametlikult abielus olnud ettevõtja Andreas Metsamaaga.

Mees sai Kristeli abielust teada Gruusias telesaate võttel olles. „Ma sain enne üht võtet teisipäeva õhtul kõne, et Kroonikas ilmub üks artikkel. Ma küsisin, et ahah, mille kohta, kuigi murelikust hääletoonist oli juba aru saada, et midagi head ei ole oodata… ta ütles, et see artikkel on sellest, et ta on abielus,“ rääkis Tanel möödunud aasta lõpus Kroonikale.

Tanel paljastas, et kõne oli minut aega pikk ning pärast seda ei osanud ta mingit seiskohta võtta. Pärast seda Kristel ja Tanel enam ei kohtunud, ning Tanel ei soovinud intervjuus teemat ka pikemalt puudutada. „Härrasmees jätab sellised delikaatsed teemad enda teada.“