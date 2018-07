"Kuna ma ei ole veel tööd uues kohas alustanud, on sellest vara rääkida. Samamoodi sellest, kas ja mis "Radaris" muutub. Esmalt tuleb otsad kokku sõlmida minu praeguses väga pikaaegses töökohas Eesti Päevalehes," selgitab naine.

Anvelti sõnul jätkab "Radaris" tema juhtimise all suuresti sama meeskond ning kindlasti ei jää täitmata ka lahkunud inimeste ametikohad.

"Radari" eelmisele peatoimetajale Marii Karellile jagub Anveltil vaid kiidusõnu. "Marii Karell on teinud ära tohutu töö ja ma hindan teda ning tema tehtut väga. Marii on professionaal, kellelt on palju õppida," ütleb ta.