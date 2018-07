Eelmisel sügisel viis “Terevisioon” läbi formaadimuudatuse ning ekraanile toodi neli uut saatejuhti: Heli Luik, Piret Järvis-Milder, Raimo Sildvee ning Martin Veisman, lisaks jäi saatejuhiks Katrin Viirpalu. Luik koondati saatejuhi kohalt eelmise aasta lõpus. Nüüd, enne hommikusaate hooaja lõppu, teatas ERR, et sügisest alustab Veismani asemel saatejuhina hoopis Owe Petersell. Veisman tunnistab, et juhatuse otsus tema saatejuhileping pikendamata jätta tuli talle ootamatult. “Otsusest sain teada kaks nädalat enne hooaja lõppu. Minuga tehti leping hooaja peale ja anti märku, et seda ei pikendada,” räägib mees.