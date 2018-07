Rootsis hakkas kehtima seadus, mis ütleb, et kui üks osapooltest pole andnud vahekorraks oma selget nõusolekut, jääb vägistamine vägistamiseks - seda isegi juhul, kui süüteos puudub füüsiline vägivald või ähvardamine.

Sellist sammu on tervitanud mitmed inimõiguslaste rühmitused, sealhulgas Amnesty International, vahendab Deutche Welle.

Uus, 1. juulist jõustuma hakanud seadus muutis varasemaid Rootsi õigusakte, mille kohaselt vajas kohus tõestamist, et kurjategija oli võimaliku seksuaalkuriteo puhul kasutanud jõudu või et ohver oli haavatavas olukorras, näiteks alkoholi mõju all.

Uue seaduse kohaselt peab inimene seksuaalvahekorraga nõustuma end selgelt väljendades kas sõnade või kehakeele abil. Ka on välja toodud aspekt, et näiteks vaikimine ei tähenda automaatset nõusolekut.

Pühapäeval jõustuma hakanud seadus võeti vastu käesoleva aasta mais.