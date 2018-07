Saksamaa siseminister ja Baieri Kristlik- Sotsiaalse Liidu (CSU) juht Horst Seehofer kinnitas, et on teinud ettepaneku lahkuda nii ministriametist kui parteijuhi kohalt.

Horsti lahkumisplaanid on seotud liidukantsler Angela Merkeli sisserändepoliitikaga, vahendab BBC. Minister on hoiatanud, et võib tagasi astuda järgneva kolme päeva jooksul. Nimetatud aja jooksul üritab ta enda sõnul veelkord kohtuda Merkeliga, et arutada asüülipoliitikat. Kõnelustest sõltub Horsti jäämine Saksamaa valitsusse. Ent BBC Saksamaa korrespondendi Jenny Hilli sõnul näib kompromiss siiski ebatõenäoline.

Angela Merkel ja Horst Seehofer (AFP/Scanpix)

Seehofer avaldas oma lahkumisplaanid pühapäeval, kuid Saksamaa Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU) kuuluv transpordiminister Alexander Dobrindt üritas kolleegi ümber veenda. „See on otsus, millega ma lihtsalt ei saa nõustuda,“ ütles Dobrindt.

Pühapäeva õhtul võttis Merkeli partei CDU vastu resolutsiooni, mis toetas liidukantsleri seisukohta sisserände teemal.

Seehoferi sõnul soovib ta tagasi astuda, kuna tal puudub toetus.

Merkel on olukorda kommenteerides sõnanud, et tema isikliku arvamuse kohaselt on CSU-le vastu tuldud piisavalt, kuid partei peab oma järgmised sammud siiski ise otsustama. Samas väljendas ta lootust, et nii CDU kui ka CSU võiksid ka edaspidi koostööd teha, kuna nemad on Saksamaa eduloo keskmes.