Eesti lauljatari Kéa uus singel kannab pealkirja “A New Start”. Lugu märgib tema uut tulemist nii otseses kui ka kaudses mõttes: “Laul, mis kannab tabavalt nime “A New Start” (uus algus), ootas oma järjekorda enam kui aasta.

"Laulule igapäevaselt mõtlemata teadsin siiski, et ühel päeval sooviksin sellega mingis suunas edasi liikuda. Ühel päeval sain kõne loo produtsendilt Robilt, kes oli minu teadmata lugu aasta jooksul tasapisi arendanud. Koos Roberti ning Renaega viimistlesime laulu meloodia ja sõnad, et anda sellele värske ning suvine kõla ja täpselt nii – pooleldi ootamatult, kuid samas väga loomulikult – me selle looga ka välja tuleme.”

Küsimusele, kuidas tähistab värske lugu Kéa uut tulemist, vastab lauljatar: “Uus lugu on alati justkui väike uus peatükk elus, nii ka nüüd. Olen proovinud laulu sisse tuua võimalikult palju elemente, mis mulle hingelähedased. Loodan, et sama tunnevad ka inimesed, kes seda laulu kuulavad – on ju laulu põhiliseks sõnumikski positiivsus ja uued põnevad seiklused.”

Kéa ehk Ketter Orav on kuulajatele tuttav ennekõike telesaadetest „Eesti otsib superstaari” ja „Eesti laul”, kus lauljanna jõudis oma looga “Lonely Boy” finaali.