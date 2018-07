Indias Delhis leiti surnuna 11 liikmest koosnev pere, kellest 10 olid üles poodud. Ainsana lamas põrandal 70ndais eluaastais naine.

Enamusel poodutest olid kinni seotud nii silmad kui käed, vahendab BBC.

Mis täpselt juhtus, on politseile veel selgusetu. Siiski märgiti avalduses, et sündmuspaigalt leiti käsitsi kirjutatud märkmeid, mis viitavad sellele, et pere tegeles mingit laadi spiritualismiga. Üks kohalikest politseiametnikest ütles AFP-le, et on veel liialt vara öelda, mis juhtus. „Uurimine käib ning me pole välistanud ka mõrva,“ lisas ta.

Foto sündmuspaigalt (Reuters/Scanpix)

Rajasthani osariigist pärit pere oli Delhis elanud üle 20 aasta ning nad pidasid kaht kauplust kolmekorruselises hoones. Surnukehad avastas nende naaber, kes oli läinud pühapäeva hommikul piima ostma.

„Kui ma poodi sisenesin, olid kõik uksed lahti ning kõik koolnud rippusid laes ning nende käed olid seotud,“ rääkis Gurcharan Singh BBC-le.

Pere koosnes kahest vennast, nende abikaasadest ja lastest ning ühest vanemast naisterahvast.

Kohalike ning lahkunute lähedaste sõnul näis perekond õnnelik ning nad olnud osa sealsest kogukonnast.