Mehhiko presidendivalimistel sai selge võidu vasakpoolsete kandidaat Andrés Manuel López Obrador, kes kohalike seas tuntud ka kui Amlo.

Valimisametnikud ütlesid, et kiire ülevaate kohaselt võttis México endine linnapea umbes 53% häältest, mida oli umbes kaks korda enam kui tema lähimatel rivaalidel Ricardo Anayal ja José Antonio Meadel, vahendab BBC.

Andrés Manuel López Obrador, (AP/Scanpix)

Obradori vastane José Antonio Meade tunnistas valmistulemusi ja soovis vastsele presidendile edu. Meade Institutsioonilise Revolutsioonipartei (PRI) on Mehhiko poliitikas domineerinud juba pikemat aega, kuid selle populaarsus on langenud.

Tänavune valimisralli olnud viimase aja üks verisematest. Kuritegelikud rühmitused, kes üritasid mõjutada valimisjärgset poliitilist maastikku, on tapnud kümneid sealseid poliitikuid ja aktiviste.