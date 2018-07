„Samal ajal kui teenuseosutaja ei suuda tagada Ruhnuga normaalset transporti ega asendust, mõjub peaminister Jüri Ratase ja riigihalduse ministri Janek Mäggi politseikopterite ja -kaatrite kasutus kohatu ükskõiksuse või ülbe laiamisena,“ leiab riigikogu reformierakondlasest liige Kristen Michal (pildil).

Kristen Michali sõnul peaks maksumaksja raha kasutama seal, kus seda vajatakse, mitte Jüri Ratase kaatrisõiduga meelelahutuseks või tema kaitsealuse, hea sõbra Janek Mäggi ringikihutamiseks ja kopteritega lendamiseks. „Kas keegi arvab, et politseil on raha üle? Või et transpordis ei peaks alustama kodanike murede lahendamisest? Näiteks Ruhnust,“ küsib Michal. „Keskerakond ja selle juht annavad tegudega sõnumi, et jalad enam maad ei puuduta. Aktsiisid, millega valitsuse rumala käitumise tõttu viiakse sadu miljoneid Lätisse, tulumaksusegadus, töötavate pensionäride kõrgem maksustamine, suur segadus bussitranspordiga, kus riigi suur partner on Keskpartei juhtivliikmete Sarapuude ettevõte. Sinna otsa Simsoni ükskõiksus Ruhnu ühenduse suhtes, Ratase kaatri-, eralennukite ning Mäggi kopteri- ja vilkuritelembus – see pole küll põhjamaise riigi valitsus,“ leiab Michal. „Pigem sobib selline joon ehk kohta, kus riiki juhib diktaator ja tema sõbrad. Maksuraha kaotus, rumalad otsused ning laiamine – küsiks, et kas see valitsus Eestile juba liiga kalliks ei lähe?“

Peaministri juulikuiseks visiidiks Ruhnu teeb piirivalvekaater eraldi sõidu ja seda ei ühitata teiste PPA tööülesannetega. Riigihalduse ministri visiidist Ruhnu oli politsei-ja piirivalveamet teadlik juba maikuu keskpaigast. See andis võimaluse saarele minekut varakult planeerida ning ühitada transpordilend patrull-lennuga,on öelnud politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna selle kohta, et minister Mäggi lendas Ruhnu helikopteriga samal ajal, kui saarele teel olnud rahvas loksus laevas tunde ja kohale ei jõudnudki.