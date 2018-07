Möödunud aastal kustutati äriregistrist ligi 15 000 ettevõtet, kes jäid riigile võlgu 57 miljonit eurot maksuraha.

„Me oleme korstnasse kirjutanud ligi miljoni euro eest võlgasid, sealhulgas ka varastatud tehnikat,” ohkas järelhaagiste rendiga tegeleva United Trailers OÜ juht Janar Küngas Ärilehes. Üks selliseid võlglasi oli Mainomer OÜ, mis sundkustutati 24. mail. „Täiesti tavaline on see, et koostööpartner jääb võlgu, kustutab ettevõtte ära ja midagi pole enam teha,” lisas Küngas.

Küngas on proovinud kohtusse pöörduda, aga enamasti selgub, et võtta pole midagi – kontod on tühjaks tehtud, kinnisvara pole.

