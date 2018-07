Saad ette võtta töiseid muudatusi. Aga et seda teha, pead väga põhjalikult analüüsima, mis sulle meeldib ja mis mitte. Uisapäisa tehtud otsust hakkad kahetsema.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Võib viimaks ometi toimuda kohtumine, mida pead oluliseks. Ette valmistamisest on kasu, aga samas ei saa sa kõike kuidagi ette näha, tulla võib ootamatusi.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Meeleolud on vahelduvad ja sa ei saa isegi aru, millest need tegelikult sõltuvad. On võimalik, et lihtsalt paha tuju tõttu ütled kellelegi teenimatult halvasti.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võivad taas käivituda mingid kunagised probleemid töises vallas, mis su kiiret edasiliikumist omajagu pidurdavad. On päris hea hetk nende lõplikuks klaarimiseks.

Neitsi

23. august – 22. september

Võib tekkida tahtmine üksinda olla ja tasapisi nokitseda. Rohkem kui lärmaka seltskonnaga suhtlemine võlub sind ammuste tuttavatega jutu veeretamine.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tegutsed aktiivselt, aga sul on raskusi oma jõuvarude jaotamisega. Võid end üle hinnata. Hetkel, mil pingutad, oled küll tugev, aga pärast tunned väsimust ja jõuetust.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Pane tööd-tegemised enda jaoks tähtsuse järjekorda ja tee ära ainult see, mida hädasti tegema pead. Ülejäänu võib rahulikult paremaid aegu ootama jääda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Kohtumine uue inimesega võib sinu mõtted uutele radadele viia. Sul võivad tekkida üsnagi ootamatud ideed, millest mõnda ka entusiastlikult kohe ellu viima tahad hakata.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sulle tehakse ettepanekuid plaane muuta või lausa pea peale keerata, mis tekitab tunde, et oled varasemalt asjatult vaeva näinud ning see võtab tahtmise hoopis ära.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Oled loomingulises meeleolus ja täpne töö ei õnnestu pooltki nii hästi kui tavaliselt. Hea, kui saad oma tegevust enda tahtmist mööda planeerida, käskude täitmine on vastumeelne.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Ilmuvad välja inimesed, kellega oled tihedamalt suhelnud kunagi minevikus, nüüd aga pole ammu kohtunud. Nendega suhtlemine teeb ühtaegu rõõmsaks ja kurvaks.

Sünnipäevalapsele