Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 2. juuli valik.

Möödunud nädala pluss



Eesti kergejõustikukoondis sai augustis peetavaks EMiks täiendust, normi täitis kolmikhüppaja Tähti Alver. 23aastane Alver hüppas reedel Rakveres Eesti noorsoo meistrivõistlustel väljaspool arvestust võisteldes uut isiklikku rekordit tähistava 13.93. Seega täitis ta EMi normi kolmesentimeetrise varuga. Eesti kõigi aegade edetabelis kerkis Alver Kaire Leibaku (14.43), Virge Naerise (14.19) ja Veera Baranova (14.17) järel neljandaks.

Tähti Alver (Aldo Luud)

Möödunud nädala miinus



Jälle vehklemisdraama. Midagi pole teha, Eesti praegune paraadala pakub lisaks suurepärastele sportlikele saavutustele ka kamaluga negatiivse alatooniga jutuainet. Vehklemisliidu juhatus otsustas möödunud esmaspäeval, et reeglite kohaselt MMi koondisesse kvalifitseerunud Erika Kirpu lendab üle parda ning teda asendab värske Euroopa meister Katrina Lehis. Mõistagi ajendas too lüke Kirput tuld ja tõrva pilduma. Teiste seas kõlasid tema suust sõnad „anarhia“ ja „korruptsioon“. Oma panuse andis ka Kirpu ema, kes kirjutas alaliidule avaliku pahandava kirja.

Tuleva nädala ennustus

52% on tõenäosus, et Eesti korvpallikoondis säilitab MM-valikgrupis koha kolme parema hulgas ega lange viimaseks. Võimalus, et eestlased ise alistaks täna alagrupi liidri Kreeka, on, olgem ausad, väga väike. Juhendist tulenevalt võetakse iga mäng ja iga võit järgmisele etapile kaasa ning MM-finaalturniirile ihkavad kreeklased vajutavad kindlasti gaasi põhja. Küll saab Eestile abi tulla Glasgow'st ning kaasa tuleb hakata elama eelkõige Iisraelile - nende võit aitaks ka Eesti edasi. Samuti väldiks Eesti viimast kohta juhul, kui Iisrael kaotab vähemalt 22 punktiga. Kokkuvõttes tundub enam-vähem 50-50, et Šotimaal sepistataks meile sobiv tulemus.