Poisi isa ütleb: „Meie emaga teda milleski piirama ei hakka – kui poiss peaks hoopis puusepaks hakkama, siis toetame teda ka selles. Peaasi, et poiss on õnnelik.“

„Mulle meeldib kõige rohkem matemaatika – selles on statistikat, geomeetriat, algebrat,“ ütleb Laurent raadiojaama RTBF reporterile, kuid tunnistab, et kui saab tulevase elukutse vabalt valida, siis on kaks võimalust: hakata astronaudiks või kirurgiks. Viimasel ajal on ta aga järjest enam mõelnud arvutite peale.

Ta lisab, et Laurent, kelle IQ (intelligentsuskvoot) on 145, ei kippunud teiste lastega hullama ja tal polnud vähimatki huvi mänguasjade vastu.

Kui Laurent peaks ülikoolis valima IT-eriala, siis käiks ta kanadalase Tanmay Bakshi jälgedes, kes sai 13aastaselt IBMi töötajaks ja tegeleb seal tehisintellektiuuringutega. Tema Youtube'i kanalil on loenguid kodeerimisest, mida jälgib ümmarguselt 20 000 inimest. Superandekaid on ka noorte muusikute seas – tänavu võitis maailma ühe tuntuma võistluse, Yehudi Menuhin Internationali, kümneaastane Austraaliast Melbourne'ist pärit viiuldaja Christian Li. Tänavusel New Yorgi Artexpol on aga oma töid välja pannud nelja-aastane kanadalane Advait Kolarkar. Austraalia tüdruk Aelita Andre võib aga juba 11aastasena uhkustada, et tema maale müüakse isegi 50 000 dollari eest.