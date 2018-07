Kopteri leidis politsei hiljem Pariisist 60 kilomeetrit põhja pool Gonesse'is põlema pistetuna. Sellega vanglasse ja sealt välja lennanud piloot ütles, et relvastatud mehed olid teda väevõimuga tegutsema sundinud. Nii püssimehed kui ka Faid olid istunud pärast kopterile tule otsa panemist musta Renault Megane' isse ja kadunud. Auto saadi hiljem kätte lähedaselt parkimisplatsilt. Pealtnägijate sõnul oli põgenikud seal valgesse kaubikusse ümber istunud.

Prantsuse ajakirjanduse andmeil oli Faid ainus vang, kes põgenema pääses, ja kuigi teda aitama tulnud mehed olid relvastatud, siis nad peale demonstratiivse paugutamise ühegi kõrvalise inimese ega vanglatöötaja pihta ei lasknud. „Me teeme kõik, mis võimalik, et ohtlik kurjategija tabada,“ ütles ajakirjanikele Prantsuse siseministeeriumi esindaja.

Teine põgenemine

See oli juba teine kord, kui Faid vanglast põgenes. 2013. aasta aprillis tungis ta vabadusse Lille'i vanglast, olles lasknud väljapääsemiseks õhku mitu terasust ja võtnud neli valvurit pantvangi.

„Kõik käis nii kiiresti, paugutamist oli palju ning me ei osanud õieti reageeridagi,“ tunnistas vanglatöötaja toona. Vanglahoone sai plahvatustes kõvasti kannatada. Oletati, et samal hommikul Faidi vaatama tulnud abikaasa suutis mingil moel talle lõhkeainet smugeldada.

Pantvangidele Faid liiga ei teinud ja lasi nad üksteise järel autost välja maantee veerde. Sõiduk leiti põlenult.

Interpolile jagatud tagaotsimiskuulutuses nimetati Faidi toona eriti ohtlikuks kurjategijaks, mida ta ka oli. Vanglast oli ta vabanenud enne tähtaega 2009. aastal, kuid juba aasta hiljem kavandas ta rahaauto röövimise, mis päädis meeletu tagaajamisega kiirteel A4 ja sellele järgnenud tulevahetusega. Surma sai 26aastane naispolitseinik.

Faid läks kohtu ette 2011. aastal ja mõisteti 25 aastaks trellide taha. Pikaks ajaks saadeti trellide taha ka tema kaasosalised. Kaks aastat hiljem oskas Faid vangla viis turvaust õhku lasta ja kaduda. Vabadust jätkus toona siiski vaid kuueks nädalaks: vanglapõgenik vahistati 20 kilomeetri kaugusel Pariisist Pontault-Combault'is. Kinni võeti ka tema abimees ning leiti relvi ja lõhkeainet.

ERAKORDSELT OHTLIK: Redoine Faid Interpoli tagaotsimiskuulutusel 2013. aastal (AFP/Scanpix)

Lühikesel vanglatevahelisel ajal suutis Alžeeria juurtega praegu 46aastane Faid kirjutada kaks raamatut, milles ta räägib oma noorusest Pariisi halva mainega eeslinnades, kus kõike õpetas tänav ja seal tegutsenud noortejõugud. Läinud sajandi 90. aastate alguses sai temast juveeliäride tühjendamise ja relvastatud röövimisega tegelnud kamba üks juhte. Kui jõuguliikmed üksteise järel kinni kukkusid, raputas Faid mõneks ajaks Prantsusmaa tolmu jalgadelt ja siirdus Iisraeli. Sealt anti ta välja ning mõisteti Wikipedia andmeil 30 aastaks vangi (ajakirjandus on rääkinud 18 aastast). Faid vabastati enne tähtaega pärast kümmet vangla-aastat ning ta vandus, et on kuritegevusele igavesest ajast igavesti kriipsu peale tõmmanud.