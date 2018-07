Põhiline erinevus inimese- ja loomamassaaži vahel on füsioloogias. „Inimene on näiteks koeraga võrreldes aeglane ja inertne. Koer on kiirem, hobune sportlikum ja vastavalt sellele kohandatakse massaaživõtteid. Oluline on ka see, mismoodi toimub ainevahetus, kuidas ja kui kiiresti lihas reageerib,“ räägib loomamassöör Irina Bukk.