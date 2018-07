Umbes 40 kooli üle Inglismaa on otsustanud, et nende õppeasutuses ei tohi tüdrukud enam seelikut kanda. Kõik õpilased peavad rõivastuma sooneutraalselt, et transsoolised lapsed ei tunneks end ebamugavalt. Sooneutraalne riietus näeb ette, et nii poisid kui tüdrukud kannavad koolis pükse. Näiteks Copkestoni keskkool Ipswichis käsib õpilastel kanda tavalisi halle pükse. Seelik on aga mitteaktsepteeritavate rõivaste nimekirjas. Mõned koolid on muudatused juba vastu võtnud, teised plaanivad seda teha lähiajal, vahendab Daily Mail. Mõned vanemad on sellise muudatuse vastu ka meelt avaldanud. Näiteks ütles kaheksa-aastase Annabelle'i ema Diane Burdaky, et vanematega kool seda sammu läbi ei arutanud. Burdaky sõnul ei saatnud kool muudatuse kohta isegi kirja ega emaili.

"On hea, et tüdrukutele antakse valik, kas kanda seelikut või pükse, aga ma ei mõista seelikukandmise keeldu," nentis naine.

Priory kooli juht Tony Smith ütles juba eelmise aastal, et ühtse koolivormi mõte on võrdsus ja õiglus. Smithi sõnul mõtlesid nad uue vormi töötamisel spetsiaalselt sellele, et see oleks sooneutraalne. Mees lisas, et nende koolis on palju transsoolisi õpilasi ning palju neid, kes on ristteel ega ole oma soo osas veel selgusele jõudnud. Uus vorm võtab nendelt õpilastelt ära pinge selles osas, millist koolivormi nad peaksid kandma. Kooli endine õpilane Piers Morgan aga Smithiga ei nõustu.