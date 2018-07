Vasknarva struugasid hooldavad jaanipäevast saati Saksamaalt ostetud 120 puhast limusiini tõugu veist, kelle tööks on süüa luhtadelt rohtu, et need kinni ei kasvaks. Veiste töö kestab sügiseni välja, vahendavad "Seitsmesed uudised".

Idee, et struugasid ehk vana jõesängi luhtasid võiks hooldada veised, sündis mitu aastat tagasi. Välja käidud ideest teostumiseni kulus kaks aastat. Selleks tarbeks osutati MTÜ Struugade Hooldus. Ida-Virumaa suurim luhaala laiub ligi 1300 hektaril.